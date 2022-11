Les travaux du hall Moray retardés par l’électricité et l’humidité: «On demande depuis 40 semaines que la cabine soit réparée»

Le premier concerne l’électricité. Il se trouve que le hall est desservi par une cabine à haute tension. Or, la cabine est toujours hors-service. « On demande depuis 40 semaines qu’elle soit réparée et ce n’est toujours pas le cas », désespère Malik Ben Achour, le président de Synergis, qui s’occupe de la gestion des infrastructures sportives.

Le souci n’est pas de la responsabilité de Synergis. Le fournisseur peine en fait à trouver les bons composants pour la réparation. « Il y a une conjoncture internationale qui n’aide pas », rappelle Malik Ben Achour. « Le fournisseur ne veut pas s’avancer sur le timing. Il y a déjà eu trop de retard. » On ignore donc quand il y aura de nouveau de l’électricité sur place.

Malik Ben Achour. - A.R.

L’autre problème est lié à l’humidité. Non pas celle de la salle, tout est relativement sec sur place, mais bien l’humidité liée à la chape de béton qui a été posée. Elle sèche lentement. Trop lentement d’ailleurs : 8 semaines après la pose, elle est toujours trop humide !

Le problème, c’est qu’elle peut sécher en surface mais pas à l’intérieur. « Dans des cas particuliers, si le niveau d’humidité est trop grand, elle peut pourrir de l’intérieur. Elle peut gonfler puisque l’eau prend plus de place et mettre trop de pression sur la surface qui serait placée au dessus », précise Hajib El Hajjaji, administrateur de Synergis pour Ecolo et par ailleurs ingénieur.

Pour ces raisons Synergis ne compte pas recouvrir la chape avant qu’elle ne soit complètement sèche. « Il faut que l’on atteigne 2 % d’humidité. On est à 5 », détaille Malik Ben Achour.

Patience

Le délai n’inquiète pourtant pas le député fédéral. « On travaille à sécher. On a mis des déshumidificateurs pour accélérer le processus. » Si ce n’est toujours pas sec au moment du retour de l’électricité, le chauffage devrait également donner un coup de main. « Il faut être patient », martèle le socialiste.

On notera que lorsqu’il y avait eu des grands débats concernant le marché public relatif aux travaux en question, l’un des critères qui avait été débattu concernait justement la pose de la chape. Certains estimaient que la société qui avait perdu donnait bien plus de détail sur ce dispositif et surtout le temps de séchage que celle qui a remporté le marché.

Toujours est-il qu’il n’y a d’autres choix que d’attendre pour le moment. Une fois que la dalle sera sèche, on pourra alors poser le parquet et très vite les clubs pourront revenir. En attendant, tout ce qui concerne les boiseries, les portes etc., a été réparé sans problème.