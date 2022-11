Une maison à Dison bientôt transformée en logement de transition pour aider des jeunes en difficulté

de videos Ce n’est pas un fait neuf. Beaucoup de jeunes ont des difficultés à joindre les deux bouts et à se gérer eux-mêmes. Cela s’explique notamment par la solitude, les difficultés financières, la complexité et le manque de clarté des démarches administratives, le manque d’une personne-ressource… Et les problèmes surviennent de plus en plus tôt. Lire aussi> Inquiétude pour l’avenir des Heures Claires: les présidents d’arrondissement des partis se rencontreront le 19 octobre Suite à ces constats, des acteurs sociaux ont décidé de s’associer pour mettre sur pied un projet de prévention sociale à destination de jeunes en difficulté. En effet, l’AMO (Accueil en Milieu Ouvert) Oxyjeunes-Verviers, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Agence Immobilière Sociale Logeo, le CPAS de Dison et l’asbl Solidarité Logement se sont unis pour monter lancer le projet « Accroch’toît ». L’objectif de celui-ci est de donner à des jeunes en difficulté un départ égalitaire par un accès effectif aux droits afin qu’ils s’intègrent pleinement dans la société et qu’ils puissent vivre en harmonie avec l’environnement dans lequel ils se trouvent.

Le projet s'articule autour de deux pôles, à savoir « Inform'toit » et « Instal'toît ». Le premier a pour but de permettre un soutien et un accompagnement plus individualisés à la demande des jeunes qui en auront besoin. Le deuxième consiste à trouver un logement décent avec un loyer abordable afin de permettre à ces jeunes de prendre leur autonomie dans un projet collectif en ayant également un accompagnement individualisé.

Dix bénéficiaires Le projet « Accroch’toît » veut mettre en avant la prévention sociale en permettant à plusieurs jeunes âgés de 18 à 25 ans de bénéficier d’un logement de transition. L’asbl Solidarité Logement a acheté en ce sens un bâtiment rue Albert 1er à Dison. Un investissement de 978.000 euros qui offrira à dix bénéficiaires un logement. Il y aura 5 studios, un appartement de 3 chambres et un de 2 chambres en plus d’un local pour les ateliers formatifs. « On prévoit d’entamer les travaux en février-mars 2923 », explique Guy-Pierre Porignaux, administrateur de l’asbl Solidarité Logement.