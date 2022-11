Dragage en cours du bassin de chasse du Crotoy

Les travaux consistent à draguer l’entrée du bassin de chasse, au niveau des écluses, puis gérer et valoriser les sédiments.

Concrètement, 10 000 m3 de matériaux vont être prélevés dans le fond et redisposés en consolidation sur les berges.

Car depuis 2015 et la reconnaissance du bassin de chasse en zone humide, on ne peut plus déposer de sédiments (sable) dans les casiers du bassin.

À l’époque, le sable dragué dans le port avait été utilisé pour consolider le haut de la plage du Crotoy. Le dragage actuel dans le bassin de chasse est moins régulier que dans le port même, mais a déjà été mené durant l’hiver 2018/2019. Le chantier va durer quatre semaines à marée basse, pour un montant de 160 000 euros.

Trouver une solution pérenne

Pour le maire du Crotoy, ces travaux sont insuffisants face à l’ampleur du problème. « C’est un cataplasme sur une jambe de bois! lâche Philippe Evrard, le maire du Crotoy. J’attends des travaux dignes de la baie de Somme de la part du département et de l’État. On avait une fenêtre ouverte pour que le sable soit repris et redéposé aux carrières. Aujourd’hui, les travaux menés sont insuffisants. Il faut des travaux dignes de ce nom pour contribuer à garder un chenal. Le Crotoy est un port avant d’être une grosse machine touristique. Les bateaux de pêches comme de plaisance sont gênés. Je me réserve le droit de porter cette affaire au tribunal administratif. J’attends les réunions de début décembre ».

