«This England»: Kenneth Branagh est… Boris Johnson sur Be Séries

Si vous êtes fan de « The Crown », on ne peut que vous recommander d’enchaîner avec cette série britannique. « This England » est une plongée dans les années au pouvoir du controversé Boris Johnson. L’acteur choisi pour le camper n’est autre que le brillant comédien Kenneth Branagh. Et quand les Anglais s’emparent d’un rôle, ils ne lésinent sur aucun détail ! Vous aurez beaucoup de peine à le reconnaître derrière la chevelure en bataille de l’ex-Premier ministre. Branagh en restitue la démarche, les mimiques, le phrasé. La critique est unanime aussi dans son pays : sa prestation est confondante. Autre gage de qualité, la réalisation est signée par deux grosses pointures : Michael Winterbottom et Julian Jarrold, auteur de deux épisodes de la saison 4 de « The Crown ». Lire aussi CTR Awards 2022: votez pour vos animateurs, présentateurs de JT, émissions, séries et films préférés de l’année! Pour coller à la réalité, les scénaristes se sont basés sur des témoignages de proches du gouvernement, du groupe consultatif scientifique pour les urgences et du département de la Santé. En accédant à son poste en 2019, le chef du Parti conservateur n’imaginait pas la succession de crises qu’il allait devoir affronter.

Entre le covid et un divorce Arrivé au 10 Downing Street, Johnson promettait à ses concitoyens de faire passer la pilule du Brexit au mieux. Et voilà qu’a déboulé une pandémie que personne n’avait vu venir. Forcément, sans vouloir défendre le Premier britannique, aucun dirigeant au monde n’était préparé à gérer cette situation inédite. Il faut se rappeler que dans les premiers mois de l’apparition du covid, scientifiques, épidémiologistes et autres experts tâtonnaient. Les contours de la maladie et ses modes de transmission étaient flous.

Lire aussi «Mercredi», la série consacrée à la fille cadette de la famille Addams, débarque sur Netflix La manière dont l’ex-maire de Londres a réagi face à cela est un cas d’école… de tout ce qu’il ne fallait pas faire. Alors que les cas de décès s’accumulaient, le gouvernement de Boris Johnson a temporisé, tablé sur l’immunité collective, tardé à prendre la mesure de la catastrophe prévisible, malgré les avertissements des spécialistes. Résultat des courses : la décision du confinement, la mise en place des gestes barrières et du testing sont arrivées plus tardivement que dans les pays voisins, ce qui a fait de la Grande-Bretagne l’une des nations d’Europe les plus touchées par le covid. Il aura fallu que le Premier tombe malade pour déclencher un plan sanitaire drastique.