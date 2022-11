L’entreprise énergétique de Jess, une maman enceinte de cinq mois, lui a coupé le gaz: «J’ai dû laver mon fils de 3 ans avec des lingettes humides pour bébé»

Lorsqu’elle a découvert qu’elle devait de l’argent à la société, on a demandé à Jess de payer le montant forfaitaire de la dette. Étant célibataire, cela ne lui était pas possible immédiatement. Elle a donc accepté d’installer un compteur à budget. Malheureusement pour elle, tout ne s’est pas passé comme prévu…

Jess n’était pas au courant, et pourtant. Ce n’est qu’après que l’entreprise énergétique OVO Energy lui ait coupé le gaz qu’elle a découvert qu’elle était endettée. Enceinte de cinq mois, la maman de 20 ans n’a pas eu de gaz pendant une longue semaine, indique The Hull Live. Elle ne pouvait dès lors plus faire prendre le bain à son fils de trois ans, l’obligeant à laver le petit garçon avec des lingettes humides pour bébé.

« Quand j’ai fait le plein au début de la semaine, j’ai mis 10 £ et ils en ont pris 7 £, ce qui m’a laissé 3 £, ce qui n’a même pas duré une nuit. Ensuite, ils l’ont refait le lendemain, en prenant 7 £ supplémentaires, alors je suis entrée en contact avec eux, car ils ont dit que le maximum que je pouvais rembourser chaque semaine était de 4 £. J’ai ensuite mis mes derniers 36 £ pour le mois, et ils en ont pris 26 £, me laissant avec 10 £. Je les ai appelés et leur ai expliqué que je n’avais rien d’autre à mettre », déplore la jeune mère de famille.