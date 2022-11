«Vous allez payer pour votre aide à l’Ukraine, et ce sera cher»: un proche de Vladimir Poutine met un gros coup de pression aux dirigeants européens en direct à la télé française (vidéo)

Piotr Tolstoï n’est pas le plus connu des politiciens russes, mais il n’en reste pas moins l’un des hommes forts du Kremlin. Vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, il est par la même occasion relativement proche de Vladimir Poutine. Ce jeudi, il était invité à s’exprimer sur la chaîne française BFM TV, où il a notamment mis en garde quant aux représailles envers les pays venant en aide à l’Ukraine.

de videos

« Nous ne sommes qu’au tout début de ce conflit, qui va durer des années », a expliqué Piotr Tolstoï sur un ton particulièrement menaçant. « Ce qui est important dans ce conflit, c’est l’aide militaire de l’Otan envers l’Ukraine. Ce qui est important, ce sont les données des satellites américains transmises à l’armée ukrainienne. Et, pour ces aides, vous allez payer le prix. Et ce sera cher. Que ce soit pour la classe moyenne européenne, ou pour l’Union Européenne, qui va se mettre dans une crise économique. Tous les politiciens qui votent des sanctions à l’encontre de la Russie, et qui la qualifient d’état terroriste, ils vont se retrouver dans la poubelle de l’histoire. N’oubliez pas que la Russie est le plus grand pays d’Europe. Nous sommes entrés deux fois en guerre avec l’Europe. La première fois, on l’a terminée à Paris, la deuxième fois à Berlin. Alors quand on dit que Kiev est notre objectif, c’est encore bien modeste. Et vous allez payer le prix de ce soutien à l’Ukraine. Inflation, prix du gaz, prix de l’électricité… Mais je ne vais pas tout vous raconter, vous allez voir dans les prochains mois. »