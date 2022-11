«C’est au tour des politiques de se mettre à genoux devant nous»: les Gilets jaunes manifestent devant l’Élysette à Namur (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

de videos

Ils étaient une vingtaine de membres des collectifs de Gilets jaunes et des Citoyens en colère réunis jeudi matin devant l’Élysette. Leur but ? Se faire entendre par les politiques, avec lesquels la fracture semble bel et bien actée. « Ce n’est plus une fracture, c’est un cratère », nous confie d’emblée Pascal, Verviétois de 56 ans. « En 76, Coluche avait déjà tout résumé en expliquant que le peuple n’était plus au pouvoir. »