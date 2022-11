Un homme interpellé après avoir poursuivi un couple dans les rues de Namur: il a mimé un égorgement et perdu un couteau à steak dans sa fuite

« Un homme de 24 ans a été privé de liberté mercredi vers 7h10 pour menaces par gestes et emblèmes envers un couple à Namur », relate le parquet de Namur. C’est en effet vers six heures du matin que le couple s’est fait poursuivre dans les rues de Namur par un individu au comportement suspect. À la recherche d’un abri où se réfugier, le couple s’est finalement dirigé vers le guichet de la gare. Le suspect, quant à lui, est resté à l’extérieur et a mimé un égorgement.

Sécurail ainsi que la zone de police de Namur-Capitale ont été appelés sur place, déclenchant la fuite de l’individu vers le centre-ville. Dans sa fuite, il a perdu un couteau à steak. Les services de police l’ont finalement interpellé et privé de liberté quelques minutes plus tard.