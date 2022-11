Crise énergétique: les 27 pays de l’UE se divisent sur le plafonnement du prix du gaz

Un second texte sur la table, également préparé par la Commission, vise, pour une durée d’un an, à simplifier et à accélérer les autorisations d’installations de pompes à chaleur et de panneaux solaires, en vue de doper la production d’électricité «verte».

Réunis à Bruxelles, les ministres de l’Energie des pays de l’Union européenne doivent se prononcer sur un texte renforçant la solidarité du bloc européen. Il prévoit des achats groupés de gaz, un mécanisme garantissant que tout pays menacé de pénurie recevra du gaz d’autres États membres, et des «coupe-circuits» pour limiter la volatilité des prix des hydrocarbures sur les marchés.

Ce dispositif, dévoilé mardi, consisterait à plafonner pour un an les prix des contrats mensuels sur le marché gazier de référence TTF dès qu’ils dépassent 275 euros/MWh pendant deux semaines consécutives, entre autres conditions -- ce qui ne s’est jamais produit, même au plus fort de la flambée des cours en août dernier.

«A ce niveau, ce n’est pas un plafond! Ces prix menacent les ménages et entreprises, nous avons perdu trop de temps sans résultats», a fulminé à son arrivée le ministre grec Konstantinos Skrekas, estimant que tout accord sur les mesures de solidarité et d’achats communs serait conditionné à un plafonnement effectif des prix.

«C’est une plaisanterie! Il fait -10 degrés chez nous, nous ne voulons pas continuer à discourir sur la solidarité ou les renouvelables, il faut discuter dès maintenant d’un plafond des prix du gaz» et obtenir un nouveau texte de l’exécutif européen «dans les prochains jours», a souhaité son homologue polonaise, Anna Moskwa.

La ministre belge Tinne Van der Straeten a souligné que la proposition de la Commission est «insuffisante» à ses yeux. Mais elle n’a pas voulu préciser ce qu’est un prix plafond acceptable pour la Belgique.

Selon elle, les modalités ne sont en tout cas pas suffisamment affinées dans la proposition actuelle de la Commission. «Nous sommes en faveur d’un mécanisme qui peut intervenir lorsque le prix est effectivement trop élevé. Ce qui est maintenant devant nous n’offre aucune garantie qu’il fonctionnera en pratique», a ajouté la ministre fédérale de l’Energie.

«Il est important d’arriver à un accord sur tous les dossiers en même temps (...) Je ne pense pas que ce soit possible aujourd’hui», a-t-elle encore dit.

La ministre espagnole Teresa Ribera a elle aussi fustigé la proposition de la Commission, «inapplicable et inefficace» pour plafonner les prix, soulignant «la grande inquiétude d’une large majorité d’Etats membres» à ce sujet.

La Grèce, l’Italie, la Belgique et la Pologne figurent parmi les pays les plus en pointe pour défendre ce mécanisme d’intervention sur le marché, alors que la commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, est peu encline à promouvoir un plafonnement des prix du gaz, tout comme l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, qui invoquent la sécurité de l’approvisionnement européen en gaz.

Considérant que le plafonnement proposé est «insuffisant» et «certainement pas une réponse à l’envolée des prix» qui menace l’industrie européenne, la ministre française, Agnès Pannier-Runacher, a cependant appelé à approuver dès jeudi les autres textes. «Il ne faut pas tout mélanger et avancer là où on peut», a-t-elle plaidé.