Alors qu’elle vient d’accoucher, son mari l’oblige à se rendre… à un mariage: «Je sais que le stress me conduira très probablement à avoir de multiples attaques de panique»

Une toute jeune maman relate sa triste expérience sur le site Reddit. Anonymement, elle explique que son mari l’oblige de laisser leur bébé de 8 semaines pour se rendre au mariage d’un cousin. Une fête à laquelle elle ne veut pas s’y rendre.

« Pour être honnête, je déteste les mariages. Je ne veux vraiment pas y aller. Je ne me sens pas prête émotionnellement à quitter mon bébé et je sais que le stress me conduira très probablement à avoir de multiples attaques de panique et la journée, à être gâchée », explique la mère de famille dont le nourrisson souffre de reflux. Elle ajoute : « Mon mari continue d’agir comme si j’étais irrationnelle ou folle. J’essaie de lui expliquer que les hormones m’affectent encore et que cette anxiété est normale à ce stade. Je comprends parfaitement qu’à un moment donné, je devrai la quitter ».