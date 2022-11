Amiens: il accouche une jeune femme dans la cantine

Alors qu’elle déjeunait avec ses camarades, l’étudiante en BTS s’est plainte de violentes douleurs dans le bas du ventre qui allaient et venaient. « Impossible de se douter qu’elle puisse être enceinte, elle avait le ventre tout plat », se souvient Vincent Picot.

Vincent Picot, manager des équipes du service restauration de la Cité scolaire se souviendra longtemps de cette journée du jeudi 10 novembre. L’homme de 52 ans a accouché une jeune femme du lycée Édouard-Gand dans le réfectoire de la cantine, en plein service du midi. « J’étais tranquillement en train de taper un rapport lorsqu’une surveillante est venue me chercher en me disant qu’une élève était sur le point d’accoucher. Au début, je n’y ai pas cru », raconte-il.

Le manager qui a une formation de secouriste, appelle les pompiers et fait évacuer une partie de la cantine. Il allonge la jeune femme par terre, la tête sur son sac. Là, il utilise les paravents de la cantine pour créer un coin d’intimité. « Elle m’a dit qu’elle sentait quelque chose qui poussait. Je lui ai dit de mettre ses pieds sur mes genoux et de pousser fort. On voyait déjà la tête de l’enfant ».