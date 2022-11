Le Setca de Mons prévoit un comité d’accueil animé à la soirée de gala de Georges-Louis Bouchez

Dans un communiqué de presse virulent envoyé ce jeudi, Patrick Salvi annonce que le Setca va organiser un comité d’accueil avec ses délégués ce vendredi, au Lotto Mons Expo, lors de la soirée organisée par Georges-Louis Bouchez et Mons en Mieux. « Un appel à participer à cette action a également été lancé lors du comité fédéral de la FGTB à Bruxelles par la présidente du SETCa fédéral » ajoute Patrick Salvi.

Patrick Salvi, permanent pour le Setca, et Georges-Louis Bouchez, président du MR, ne partagent pas du tout les mêmes opinions et c’est un euphémisme.

Ce sont des propos qu’aurait tenus Georges-Louis Bouchez ce mardi soir au conseil communal de Mons qui a mis le feu aux poudres. « Il a traité, avec plus que des sous-entendus, les syndicats et les mutuelles d’organisations mafieuses telles qu’on les rencontre dans le sud de l’Italie » clame Patrick Salvi. « Ces propos ne resteront pas sans suite puisque nous allons contacter notre avocat et voir de quelle manière nous pouvons attaquer ces propos calomnieux. »