1 « Hazard est mieux et a gardé les ballons qu’il fallait »

« Le sélectionneur a opté pour l’inscription sur la feuille de match de son capitaine dans le onze. Un choix qui peut d’autant plus se défendre que Hazard est descendu très bas pour récupérer des ballons et les conserver. C’est ce qu’il avait de mieux à faire puisque Carrasco, pas fort aidé en général par Vertonghen derrière lui, avait du mal à passer la surmultipliée pour dédoubler sur le flanc. Et comme Batshuayi courait beaucoup trop loin devant, la seule solution pour Eden était de temporiser. Ce qu’il a fait tant qu’il était suffisamment lucide. Une fois les premiers signes de fatigue logiquement apparus, il valait mieux ne pas insister. Une heure de jeu pour lui, c’est plus qu’assez, surtout en y ayant mis des tours moteur supplémentaires. Martinez l’a d’ailleurs bien compris en n’insistant pas et en le rappelant sur le banc. L’accolade entre les deux hommes témoigne de leur degré de satisfaction. Dans l’ensemble, Hazard peut être content de son match. Il ne le sera certainement pas à titre collectif, mais c’est une autre histoire qui se débattra certainement ce jeudi.

2 « De Bruyne râleur et trop loin du cœur du problème »