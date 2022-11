En séminaire à Ibiza, elle couche avec l’un de ses collègues: l’homme avec qui elle a partagé une nuit lui cachait un terrible secret, «c’est un véritable cauchemar»

Dans une lettre envoyée au Mirror, une dame de 31 ans raconte son « cauchemar ». Tout a commencé lors d’un séminaire d’entreprise à Ibiza, en Espagne. « Je suis allée à un séminaire d’entreprise à Ibiza et j’ai couché avec un mec très mignon de ma boîte. Je ne le connaissais pas avant ce voyage car nous ne travaillons pas ensemble », commence-t-elle. Elle détaille : « Nous avons bu du prosecco tout nu dans le jacuzzi. Le sexe était bon, j’avais l’impression qu’il voulait me revoir. Nous nous sommes assis ensemble dans l’avion puis embrassés à l’aéroport ».

Sauf qu’à leur retour, elle s’est rendu compte que l’homme en question lui cachait un horrible secret. La trentenaire a en effet découvert le pire. « J’ai découvert qu’il est marié et que sa femme attend un bébé ! Je ne le savais pas. Vu la façon dont il se comportait pendant le séjour, je pensais qu’il était célibataire », écrit-elle.

Et forcément, les employés de la boîte pour laquelle elle travaille lui reprochent d’être une briseuse de couple. « Maintenant, les gens à mon travail pensent que je suis une obsédée et une briseuse de couple. J’ai bien compris que j’ai perdu leur respect. C’est un véritable cauchemar mais c’est injuste car je n’ai rien fait de mal. Je me suis juste amusée avec quelqu’un que je pensais célibataire ».