Du changement dans nos abribus: le Tec et Be Wapp s’allient pour plus de propreté

Ils sont propres, pourvus d’un cendrier et d’une poubelle mis en évidence, et des messages sans équivoque ornent leurs vitres. Les abribus tests sont installés dans une commune de chaque province wallonne, à La Bruyère (Namur), Florenville (Luxembourg), Burdine (Liège), Chamont-Gistoux (BW) et Beloeil (Hainaut).

Les alentours des abribus ont été nettoyés car « on a moins envie de salir un endroit propre qu’un endroit dont l’entretien parait négligé », explique Youri Sloutzky de Be Wapp. L’abri en tant que tel a également fait l’objet d’un nettoyage approfondi et des messages comme « Votre déchet, c’est destination poubelle », ou encore un rappel des amendes encourues en cas d’abandon de déchet au sol sont visibles.