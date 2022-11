Les commerçants impactés par le chantier du tram à Liège jugent les primes compensatoires insuffisantes: «Pas un seul euro ne viendra alléger les factures énergétiques»

«Nous sommes reconnaissants vis-à-vis des instances politiques de la Ville de Liège, et plus particulièrement des démarches entreprises auprès du gouvernement wallon afin de faire reconnaître l’impact négatif qu’exerce le retard pris par le chantier du tram», commence son président Jean-Luc Vasseur.

«Ces démarches ont abouti. Le gouvernement wallon a décidé d’accorder une enveloppe de 11 millions d’euros, sous forme de prime.» Après décompte, il s’avère que ce sont 1.700 commerces qui sont concernés et éligibles. Ce qui signifie que les montants, selon les critères établis, varieront entre 4.000 et 9.500 euros maximum pour les établissements horeca et les commerces de détail situés à proximité du chantier du tram. Aucune aide n’est toutefois prévue pour ceux situés au-delà de 200 mètres.