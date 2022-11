Comme Antoine, des milliers de Belges connaissent un problème avec leurs factures d’électricité: «Certaines personnes pourraient avoir de très mauvaises surprises»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le problème informatique engendrant des retards dans la réception des factures d’électricité n’est toujours pas réglé. Un problème qui remonte pourtant au mois de novembre… 2021 !

Antoine (prénom d’emprunt) attendait ses factures depuis six mois. La situation se faisait de plus en plus urgente pour cet indépendant à la tête d’une entreprise énergivore. Au niveau comptable, il était en effet important pour lui de pouvoir rentrer ses factures à temps. « Je dois remettre mes factures à mon comptable pour l’année 2022. Sans cela, on va considérer que c’est du bénéfice et je serai donc taxé... J’aurais peut-être pu faire des provisions mais je n’avais évidemment aucune idée du montant à payer. »

Le problème vient seulement d’être résolu : Antoine a reçu toutes ses factures, après que nous ayons contacté son fournisseur Luminus. « La date limite pour le paiement est le 8 décembre. Nous avions mis suffisamment de côté tous les mois pour anticiper. Mais certaines personnes pourraient avoir de très mauvaises surprises. »