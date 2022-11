Craintes de fermetures de lignes: la fédération verviétoise du PS s’associe aux syndicats cheminots

La Fédération PS de Verviers, à travers sa Présidente fédérale (Valérie Dejardin), ses parlementaires (Malik Ben Achour, Chanelle Bonaventure, André Frédéric et Claude Klenkenberg) et ses élus locaux, s’associe aux inquiétudes formulées par la CGSP Cheminots concernant l’abandon de lignes de chemin de fer par la SNCB et INFRABEL. « À l’heure où la réduction des émissions de CO2 doit être une priorité et où la crise énergétique frappe, ces informations nous alarment. Plutôt que de détricoter notre réseau par manque de moyens, il nous faut renforcer l’attractivité du rail, notamment en maintenant un maillage le plus fin possible et en augmentant les fréquences de passage », font savoir les socialistes.

Lire aussi> La SNCB veut proposer une réduction pour toutes les familles avec enfants en 2024 En province de Liège, il est question de manque d’investissements, de report d’investissements, voire in fine de fermeture sur un nombre important de lignes, notamment les lignes 37 (Liège-Verviers-Aix), 42 (Liège-Luxembourg), 44 (Pepinster-Spa) et 49 (Welkenraedt-Eupen). Pourtant, ce ne sont pas moins de 3.623 navetteurs qui prennent le train quotidiennement à Verviers-Central, 1.062 à Welkenraedt, 832 à Pepinster ou encore 142 à Theux et 140 à Dolhain.

Lire aussi> Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet juge «absolument infondées» les craintes de fermeture de lignes ferroviaires à Liège « Il nous parait absolument impensable de priver ces citoyens d’un accès aisé à un service public de base. Notre Fédération et ses parlementaires s’opposent donc fermement à tout risque de fermeture de lignes : celles-ci sont des outils qui permettent au quotidien à nos concitoyens de se déplacer de façon durable et économique. Il nous faut les préserver d’autant plus en cette période de transition où il est de notre responsabilité d’encourager un report modal massif vers le train ou tout autre moyen de transport faible en émission de gaz à effet de serre. Ces risques de fermeture par manque d’investissements, nous les prenons plus que jamais au sérieux. »