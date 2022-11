Deux personnes en séjour illégal volent des vestes d’hiver chez Zara et H&M à la Médiacité à Liège

Mercredi, deux voleurs ont été interpellés alors qu’ils venaient de voler des vestes d’hiver au préjudice de deux magasins, « Zara » et « H&M », situés à la Médiacité, boulevard Raymond Poincaré à Liège.

Le second, prénommé Amine, un Tunisien né en 2004 et également en séjour illégal, a été interpellé au sein du magasin « Pull&Bear ». Son comportement a attiré l’attention d’un agent de sécurité qui a procédé à un contrôle. Dans le sac d’Amine, une veste de marque Zara d’une valeur de 59,95 €, a été trouvée. L’antivol avait été, en partie, arraché. Khalid et Amine ont tous deux été privés de liberté. Après une nuit en cellule, ils ont été déférés, jeudi matin, au palais de justice de Liège. Le magistrat qui les a reçus a mis les deux dossiers à l’instruction avec, à chaque fois, une demande de mandat d’arrêt.