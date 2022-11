Les jeunes comédiens ruraux remontent sur les planches à Voroux ces 25 et 26 novembre: «Nous revisitons le vieux répertoire wallon»

«Le théâtre existe depuis 1965. Nous reprenons notre programmation habituelle, c’est-à-dire que nous avons d’habitude quatre spectacles par an en octobre, novembre, janvier et mars dont un spectacle par an en franco-wallon », précise Jenny Swennen, responsable des réservations et dame à tout faire au théâtre qui dispose de 168 places assises dans la salle.

Catrène (Christel Simonet) est une femme autoritaire et vindicative lorsqu’on s’oppose à elle. Djîle, son mari (Thierry Renard) en fait souvent les frais car c’est un homme pondéré et soumis qui fuit les conflits par faiblesse. Leur fille (Sandrine Dufour) tient à la fois du père et de la mère et mène sa vie comme elle l’entend. Il faut aussi compter avec Lèya (Ghislaine Moisse), épouse de Djèra (Léon Fréson), frère de Djîle. C’est une femme prétentieuse et jalouse. Les prises de bec entre les deux belles-soeurs, les escalades aux mensonges, les racontars, les non-dits font qu’il s’en suit une succession de situations désopilantes qui finissent par mettre le feu au sein de la famille. Viendra encore s’ajouter une histoire avec un jeune délinquant (Martin Delvaux) que la police, sous les traits de l’inspecteur Colon (Jean-Claude Lawarrée) va devoir démêler.