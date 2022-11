Images folles et déplorables sur nos routes: pourchassé par la police, un automobiliste fonce à toute allure et à contre-sens sur l’autoroute E313, mettant la vie des autres conducteurs en danger!

Ce sont de folles et déplorables images qui ont été capturées sur nos routes ce mercredi soir. Sur une vidéo filmée par un autre automobiliste, on peut y voir une voiture foncer à toute allure et à contre-sens sur l’autoroute E313. Le conducteur tentait d’échapper aux forces de l’ordre dans une course-poursuite qui a débuté aux alentours de 23 heures aux Pays-Bas.

Plusieurs équipes de police ont été appelées pour stopper le fou du volant, indique Het Nieuwsblad. Il a finalement été arrêté à proximité de Maasmechelen. Nos confrères flamands indiquent qu’on ne connaît à l’heure d’écrire ces quelques lignes les raisons de cette spectaculaire arrestation.