Le «naufrage» Carrasco, De Bruyne méconnaissable: le journal l’Équipe pas tendre avec les Diables après leur victoire contre le Canada

Les Diables rouges se sont attiré les critiques de la presse internationale après leur victoire dans la douleur ce mercredi face au Canada, pour leur entrée en matière à la Coupe du monde. Et le journal l’Équipe ne s’est pas montré tendre avec notre équipe nationale dans ses bulletins d’après-match, donnant la note moyenne de 4,6/10 pour l’ensemble de l’équipe.

Si Courtois est le seul Diable a émergé avec une note de 7/10, le quotidien français n’a pas épargné Yannick Carrasco, en le notant à 2/10. « Sa première période a été un naufrage », ont-ils écrit. À l’origine du corner qui a conduit au penalty puis du penalty lui-même (9e), il a été constamment pris dans son dos, ne s’entendant jamais avec Vertonghen pour fermer les espaces, et ne proposant absolument rien sur le plan offensif. »

Même refrain pour Kevin De Bruyne, méconnaissable selon l’Équipe, qui hérite d’une faible note de 4/10 : « On l’a à peine reconnu. Un langage corporel plein de lassitude et d’agacement, et pas seulement corporel, puisqu’il a eu des mots avec Martinez et Vertonghen au lieu de fêter le but de Batshuayi. Il a complètement oublié Tielemans (19e) et fait des mauvais choix. Mieux en fin de match quand il a eu des espaces et plus de vitesse autour de lui. »