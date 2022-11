L’association GoodPlanet Belgium lance son Green Friday dans des écoles belges: ce que cela va changer pour vos enfants

Les participants au Green Friday essaieront lors de cette journée de consommer en «zéro déchet». Ce Green Friday est le troisième défi de la campagne GoodPlanet Challenges. Il reste d’actualité car si la Belgique est une bonne élève européenne pour le tri, avec 89,8% des emballages triés et recyclés, notre pays est a contrario un consommateur de grandes quantités de déchets. En effet, nous produisons chaque jour 16.500 tonnes de déchets ménagers dans notre pays et ce chiffre augmente sans cesse depuis 20 ans.

Les 500 écoles participantes ont peaufiné leur programme pour cette journée avec notamment l’utilisation exclusive de gourdes et de boites à tartines pour tout le monde, création d’un repair café autogéré par les élèves, récolte de jouets, trocs de vêtements, clean walk face aux déchets sauvages, atelier de compost, etc.

À Tournai, la Haute École en Hainaut accueillera vendredi un point presse dédié à l’échange et la transmission. Les étudiants en pédagogie de première année, formés par GoodPlanet, donneront des ateliers autour du Zéro déchet à des élèves de primaire. L’Intercommunale de gestion de l’environnement en Wallonie Picarde et Sud-Hainaut (IPALLE) sera également présente pour un atelier autour du compost.

Les échevins de l’environnement et de l’enseignement de la Cité aux Cinq Clochers participeront à l’initiative en allant à la rencontre des élèves.

«Je suis persuadée que c’est en faisant se rencontrer les publics que nous pourrons faire évoluer le plus rapidement possible les mentalités et les habitudes», certifie Caroline Mitri, échevine de l’Environnement de Tournai.