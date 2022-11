Ce lundi 21 novembre le club-service Fifty One de Fontaine a remis un chèque de 8.000€ à quatre associations

Le 21 novembre, le club-service Fifty One a réuni ses membres pour un repas dans un petit établissement de Fontaine. À la table, étaient aussi conviés les représentants de quatre associations. Durant cette soirée, un chèque de 8.000 € leur a été remis, pour les soutenir.

« Notre club a pour volonté de promouvoir l’amitié, l’estime et la tolérance », explique Henri Ledoux, membre fondateur du Fifty One. « Nous avions de l’argent suite aux services communautaires auxquels on a pu participer : des brocantes, des fêtes… Et pourquoi laisser cet argent-là, alors que l’on peut soutenir, faire un geste ? »