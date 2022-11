BMW fait renaître la 3.0 CSL

Dans les années 70, la BMW 3.0 CSL faisait figure d’épouvantail sur les circuits. Elle a ainsi remporté six fois le championnat d’Europe des Voitures de Tourisme, avec des pilotes tels que Niki Lauda et Hans-Joachim Stuck. Aujourd’hui, la marque fait revivre ce mythe en produisant 50 exemplaires d’une 3.0 CSL qui reprend les fondamentaux de son illustre aïeule : légèreté, moteur six cylindres en ligne, boîte manuelle et propulsion arrière.

560 ch

La CSL (pour Coupé Sport Léger) moderne, qui est homologuée pour la route, reprend l’un des signes distinctifs de l’ancienne : le gros aileron arrière qui se prolonge sur les côtés en lui donnant des airs de Batmobile. Quant au moteur, il est directement issu de la compétition, et plus précisément du championnat DTM. Avec 560 ch, c’est le six-cylindres en ligne le plus puissant jamais utilisé dans une BMW M de route.