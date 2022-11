De plus en plus d’accidents dus à l’alcool

Bob prépare sa campagne de fin d’année en annonçant des chiffres peu réjouissants. Le nombre d’accidents de la route dus à l’alcool cette année est le plus élevé depuis 2016 ! Au cours des six premiers mois, 22.779 conducteurs ont été contrôlés positifs, soit 126 par jour. Leur permis de conduire leur a été retiré au-moins pour quelques heures, mais ils s'exposent souvent à de lourdes sanctions, dont une amende allant de 179 à 16.000 € selon l'état d'ébriété, ou même l'installation obligatoire d'un éthylotest et une interdiction de conduire pendant cinq ans.

Se faire reconduire

Selon la même enquête, la moitié des personnes interrogées (48%) ramènent chez eux un ami ou une amie qui a trop bu ; un tiers de ces personnes (33%) essaie de trouver une autre solution pour éviter que le conducteur ne reprenne le volant. 13% font une remarque sans oser intervenir et 3% ne disent rien. Et lorsque la personne qui a trop bu est un inconnu, c’est pire encore : 24% des gens ne disent rien du tout et 26% lui font une remarque sans intervenir.