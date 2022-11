Kia a le vent en poupe

Les derniers chiffres de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) montrent que les chiffres des ventes de Kia fin octobre affichent une croissance de 8,8 % sur un an. Le marché global européen (plus le Royaume-Uni) des voitures particulières a reculé de 7,8 % sur la même période. Les immatriculations de Kia ont atteint 468.295 au cours des dix premiers mois de l'année, avec 42.413 ventes rien qu’au mois d'octobre. La part de marché du constructeur coréen depuis le début de l’année atteint 5,1 %. En 2021, cette part de marché était de 4,3 %, preuve du succès de Kia malgré un marché en déclin.

Sportage et Stonic en tête

Cette tendance s’observe également sur le marché belge. Les chiffres de vente montrent une croissance de 14 % par rapport à l’année dernière, ce qui se traduit par une part de marché de 4,2 %, alors que le marché total a reculé de 7 %. Les modèles les plus vendus sont le Sportage et le Stonic. L’extension de la gamme électrique de Kia a contribué à ces excellents chiffres de vente, dont plus de 29 % provenaient des motorisations électriques disponibles sur la plupart des modèles.