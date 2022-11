Mons: sainte Waudru à l’honneur sur une fresque monumentale juste en face de la collégiale!

Si la Ville de Mons propose de plus en plus d’œuvres murales autant dans ses villages que dans le centre-ville, celles-ci sont souvent abstraites : dessins, symboles etc. Mais cette fois, l’œuvre qui vient d’être terminée à côté de la collégiale Sainte-Waudru est une reproduction d’une toile existante.

C’est l’artiste Andrea Ravo Mattoni, un spécialiste suisse-italien du street art. La fresque montoise est sa première réalisation en Belgique et rend hommage à l’œuvre d’Antoine Van Ysendyck. Cette dernière date du 19e siècle et représente sainte Waudru avec ses filles. Cette toile, restaurée et visible dans la nef latérale nord de l’édifice, a été offerte directement à la collégiale par une chanoinesse, Henriette-Bernardine-Josèphe de Spangen, morte à Mons en 1853.