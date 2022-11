Veritas fermera finalement à la fin janvier à Verviers

C’est la tristesse qui prédomine parmi la clientèle fidèle du magasin Veritas, implanté au coin de la place Verte à Verviers, face au Grand Bazar, depuis de très longues années. C’est une certitude : le magasin spécialisé dans les chaussettes, les sous-vêtements et les accessoires, fermera à cet emplacement à la fin du mois de janvier et non fin décembre comme c’était dit il y a quelque temps. Le bail, qui se termine à la fin janvier 2023, n’est pas renouvelé par le propriétaire.

Lire aussi> Veritas va fermer ses portes au centre de Verviers: un autre projet commercial est prévu à la place

Et malheureusement on s’oriente bien vers une fermeture définitive du point de vente verviétois de la chaîne, il ne devrait pas être déménagé ailleurs en ville même si ce n’est pas encore officiel.