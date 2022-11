«Dascha vit dans le froid et sous les bombes en Ukraine»: Yuliya cherche un hébergement autour de Soignies pour accueillir son amie et sa maman durant les mois d’hiver

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Yuliya Smirnova et son mari sont Ukrainiens. Cela fait 7 ans qu’ils ont quitté leur pays d’origine. Leurs deux fils de 6 et 4 ans sont nés à Soignies. Yuliya travaille dans un café de Bruxelles (« The Sister Brussels Café ») et son époux bosse comme ouvrier polyvalent chez Jacobs-Infrabel.

Yuliya habite notre pays depuis 7 ans mais n’a jamais coupé le contact avec son amie d’enfance. - DR

« Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, nous étions sous le choc. C’était dans l’air mais on n’y croyait pas. Ma maman était venue nous rendre visite en janvier dernier ; elle n’est pas repartie ». Yuliya a toujours gardé le contact avec Darina, alias Dascha, son amie d’enfance. Récemment cette dernière lui a envoyé un véritable appel au secours.