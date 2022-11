Notre coup de cœur culturel: «Garcimore est mort», à voir aux Écuries de Charleroi danse, ce 25 novembre

Le 18 avril 2000, José Garcimore, le magicien qui était aux côtés de l'animatrice télé Denise Fabre dans « Restez donc avec nous le samedi », quittait son monde fait de magie et de tours « pas si ratés que ça ».

Cette figure populaire du petit écran est utilisée par l'artiste français Gaël Santisteva dans « Garcimore est mort ». « Le titre de mon spectacle est assez anecdotique car je ne parle pas vraiment de l'illusionniste d'origine espagnole », souligne l'auteur. « Mais qui mieux que Garcimore, dont on se souvient qu'il prenait toujours son temps en exécutant ses numéros de cartes, représente cette forme de décroissance qui va à l'encontre d'un monde qui veut toujours aller de plus en plus vite ?Je crois à cette distanciation par l'humour »