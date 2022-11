Un dealer interpellé près du métro à Charleroi avec de la drogue sur lui: «Je l’ai trouvée, j’allais justement la porter à la police»

Lorsqu’il est interpellé, Athemane est en possession de 11 boulettes de cocaïne et de 5 grammes d’héroïne. Il a aussi en poche 110 € et deux téléphones contenant des messages sans équivoque. Dans un premier temps, il reconnaît être un dealer et « travailler » pour pouvoir nourrir sa famille restée en Espagne… À proximité du lieu de l’arrestation, on découvrira encore 15 grammes de drogue cachée dans la rampe de l’entrée du métro. Athemane affirme cependant que ces 15 grammes ne lui appartiennent pas: il a donc fallu faire une analyse ADN. Pas de bol : c’est bien l’ADN du prévenu qui a matché.

Depuis, du fond de sa cellule, Athemane a changé de version à plusieurs reprises. La dernière histoire, il l’a servie au tribunal: « La drogue, je l’avais trouvée et je m’apprêtais à l’apporter à la police ». Une version qui n’a pas vraiment convaincu le substitut Damien Vervaeren qui a requis 18 mois de prison. À la défense, Me Kathleen Colin a rappelé que son client n’avait pas d’antécédent judiciaire et qu’il était déjà depuis 7 mois en prison…