50 policiers seront formés aux violences sexuelles à l’académie de police de Namur

En 2023, un centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles sera créé à Namur, près du CHRSM. La problématique sensible nécessite une approche particulière et des compétences et connaissances spécifiques. Les policiers y seront donc formés à l’académie de police de la Province de Namur.

Deux sessions seront organisées, en décembre et en janvier prochains. 50 inspecteurs et inspectrices et mœurs des zones de police de l’arrondissement judiciaire de Namur seront formés afin de se relayer 24h/24 et 7j/7 dans ce futur centre pour aider et accompagner les victimes.