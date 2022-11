Des travailleurs de Team Logistics ne seraient plus payés depuis deux mois: la CSC met la pression sur les AMP, premier distributeur de presse à Jumet

« Par ce mouvement, nous entendons mettre l’accent sur les conséquences dramatiques de cette situation inacceptable… », souligne le permanent CSC. « Ces travailleurs sont contraints de travailler sous statut d’indépendants. Ou plutôt de faux indépendants : ils ont un patron, mais doivent payer eux-mêmes leurs cotisations sociales. Depuis deux mois, ils n’ont pas touché le moindre salaire, ni les heures supplémentaires prestées. Et comme si cela ne suffisait pas, leur employeur ne leur fournit pas les documents sociaux indispensables pour leur permettre d’avoir accès au chômage », déclare le syndicaliste. L’un de ces faux indépendants serait à ce point pris à la gorge, qu’il serait devenu SDF aujourd’hui. Pour avoir leur dû, ces travailleurs avaient garé les camionnettes de la société dans un endroit discret. Leur employeur a porté plainte et les auteurs « de la dissimulation » ont été placés en garde à vue.

« Nous voulons mettre un coup de pression sur les AMP pour dénoncer une situation bien connue de ses services », indique d’emblée Michel Gretzer, permanent régional CSC. Filiale du groupe bpost, la société, dont le siège est basé dans le parc d’activités économiques de Jumet, est leader de la distribution des journaux et magazines aux librairies, supermarchés, pompes à essence. Elle recourt, pour cela, à des sous-traitants. « L’un d’eux, Team Logistics, n’a plus payé ses travailleurs depuis deux mois », dénonce le syndicaliste. Quatre d’entre eux sont venus récemment s’en plaindre auprès de la CSC. Mais selon Michel Gretzer, ils seraient au moins une quinzaine à être logés à la même enseigne.

Responsables aussi !

« Nous exigeons le paiement immédiat des arriérés et nous demandons aux AMP et à bpost qu’ils usent de tous les moyens légaux pour amener leur partenaire à respecter ses obligations. Nous considérons en effet que la responsabilité des donneurs d’ordre est engagée », précise la CSC. Elle souhaite aussi que les AMP et bpost examinent les possibilités de reprise des travailleurs dans leurs rangs ou de réintégration de ces activités externalisées. « Nous demandons enfin que cessent les collaborations avec ce type d’entreprises et que des garanties soient données sur le respect des délais de paiement des travailleurs, de leur bien-être et de leur sécurité », déclare Michel Gretzer.