Disneyland Paris sort un Monopoly en édition limitée pour son 30e anniversaire

Disneyland Paris fête ses 30 ans cette année. Depuis le printemps dernier, le célèbre parc met les petits plats dans les grands à cette occasion. Il s’invite même chez vous. Disneyland Paris et Hasbro se sont en effet une nouvelle fois associés pour sortir un Monopoly aux couleurs du trentième anniversaire. Il s’agit d’une exclusivité puisque cette édition est vendue en série limitée. « L’ensemble du plateau est thématisé avec les lieux spécifiques à Disneyland Paris, les attractions préférées et des pièces spéciales de personnages Disney. Vous pourrez ainsi devenir l’heureux propriétaire du Train de la Mine, du passage enchanté d’Aladin ou encore du Space Mountain ! Vous pourrez y construire des Gazebo ou même, carrément, un château de princesse.

Le prix du jeu de société est plus élevé que l’édition classique puisqu’il vous faudra débourser 70 euros pour vous le procurer.

La Magie de Noël À quelques semaines de Noël, le parc s’est également habillé en conséquence. « À l’occasion du 30e anniversaire, la Magie de Noël est encore plus forte à Disneyland Paris jusqu’au 8 janvier », annonce-t-il. Au total, Disneyland Paris s’est équipé avec 15.000 boules de Noël, 78 sapins et plus de 37.000 fleurs !

Le spectacle « Disney Dreams ! fête Noël » éblouira petits et grands. « Les tourelles du Château de la Belle au Bois Dormant sont encore plus magiques grâce à de nouveaux effets encore jamais vus dans un Parc Disney et s’animant au rythme du spectacle », rappelle le parc. « Cette nouvelle touche de magie est par ailleurs possible grâce à une technologie novatrice à base de Led consommant nettement moins d’énergie tout en assurant un spectacle visuel émouvant.