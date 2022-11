Les agents ont arrêté «le chauffeur le plus ivre qu’ils aient jamais vu»: Malcom, 68 ans, avait malheureusement déjà fait une victime en percutant mortellement Fenella, une jeune femme de 20 ans

Les faits datent du 21 juillet dernier. Le jour du drame, le SUV Lexus RX de Malcom ne s’est arrêté qu’après avoir percuté un panneau de signalisation et des arbres, écrit The Mirror. On apprend aujourd’hui que l’automobiliste de 68 ans a écopé de 8 ans de prison, d’une déchéance du droit de conduire de 7 ans et d’une obligation de repasser le permis après sa peine s’il voulait circuler à nouveau dans un véhicule.

Margaret, la maman de la victime pleure toujours la mort de son enfant : « Chaque jour, je sanglote, quand je me réveille (…) Je sanglote parce que je ne reverrai plus jamais Fenella, je ne verrai jamais son sourire radieux ni ne l’entendrai rire, je ne lui parlerai jamais de sa journée ni de ses projets d’avenir, je ne l’aiderai jamais à lui remonter le moral quand elle est triste ou bavardant avec elle, je ne ferai plus jamais de longues promenades avec elle… Je ne pourrai plus jamais m’asseoir avec elle devant notre feu… Ce ne sera plus jamais pareil ».