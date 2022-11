Des places disponibles pour les SDF à Charleroi et à Thuin: la Wallonie renforce son offre d’accueil et d’hébergement de 901 places pour les personnes en grande difficulté

Cette nouvelle opération d’envergure est le résultat d’un appel à projets lancé en mai dernier par l’exécutif wallon dans le cadre du Plan de relance. Elle permet aujourd’hui d’augmenter significativement le nombre de places d’accueil et d’hébergement pour un public en grande difficulté financière ou sans-abris. Elle vise aussi la rénovation des infrastructures existantes, en particulier sur le plan énergétique, pour disposer d'un parc immobilier plus écologique et fonctionnel, et ce afin d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et des travailleurs.

Concrètement, parmi ces nouvelles 901 places, 751 sont destinées à accueillir en journée ou héberger des personnes en grandes difficultés financières ou sans-abris. 150 places sont également spécifiquement destinées aux femmes victimes de violences. Ce nouveau plan de construction s’étalera jusqu’en 2026. « Avec ce projet d’investissement inédit, la Wallonie répond au besoin criant d’hébergements en faveur des personnes particulièrement vulnérables. Aujourd’hui, nous agissons concrètement pour offrir un toit ou un accueil à des centaines de personnes qui en ont besoin, leur permettant ainsi d’entamer leur réinsertion », souligne Christie Morreale. Grâce à cette mesure, la Wallonie répond également significativement au manque structurel d’hébergement dans le secteur social, largement relayé par les opérateurs wallons actifs depuis plusieurs années.