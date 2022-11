Le PCS de Viroinval organise une journée de sensibilisation au handicap à Nismes

Le Plan de cohésion sociale de Viroinval organise une journée de sensibilisation au handicap, le mercredi 30 novembre de 13 à 17h, au centre culturel Action-Sud de Nismes. La journée active et participative s’inscrit dans le cadre de la journée internationale du handicap du 3 décembre.

Le but est de promouvoir la compréhension et mobiliser le soutien pour le bien-être, le droit à la dignité des personnes porteuses de handicap. 15 % de la population souffre d’un handicap, dont 80 % sont invisibles : dyslexie, trouble lié à un AVC, syndrome d’Asperger, maladies chroniques, diabète, épilepsie, etc.