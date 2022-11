Un père de famille grièvement blessé après avoir été frappé par un agent de sécurité au Parc Astérix: «J’ai dérapé»

Le 2 août 2015, excédé par la longue file d’attente qu’il a dû effectuer dans le manège Oziris, un père de famille s’énerve et refuse d’obéir. Un agent de sécurité intervient mais le père de famille le pousse contre un wagon. Le salarié réagit vivement et assène deux coups de poing au visage du client. Tout partait du fait que l’employé ai demandé au père et son fils de partir à cause de la taille requise pour l’attraction.

Cinq autres vigiles arrivent en renfort et tentent de maîtriser le visiteur qui se débat et essaie de frapper avec ses pieds. Le premier vigile lui met un coup de coude à l’arrière de la tête tandis que ses collègues plaquent le visiteur au sol. Pendant ce temps, un sixième agent de sécurité a placé l’enfant à l’écart pour éviter qu’il n’assiste à l’intervention.