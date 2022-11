Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky remet en question l’appartenance de la Russie à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

«Nous voyons diverses plateformes internationales trouver des solutions nécessaires pour aider à arrêter le terrorisme russe, isoler autant que possible cet État terroriste et chercher une issue aux crises mondiales brutales créées par la Russie», a fait remarquer le chef de l’Etat ukrainien aux délégués parlementaires de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Et de les interroger: «pourquoi il n’y a toujours pas d’OSCE parmi ces plateformes? Pourquoi, en particulier, un État terroriste, même après 9 mois de crimes en continu, est-il toujours membre de votre Assemblée parlementaire?"