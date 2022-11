La SPA de La Louvière lance une cagnotte pour sauver un Golden Retriever fauché par une voiture à Bracquegnies: «Nous voudrions qu’il aille dans une famille d’accueil»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un triste accident qui s’est produit mercredi matin sur la N55 à hauteur de la sortie de Strépy-Bracquegnies. Un Golden Retriever s’est retrouvé sur la nationale où il a été fauché par un automobiliste, qui n’a même pas pris la peine de s’arrêter.

L’animal a heureusement été pris en charge par une bonne âme, qui l’a déposé au cabinet Positivet situé au Rœulx. « Le vétérinaire m’a directement contacté en me demandant si on pouvait reprendre le chien parce qu’il n’était pas pucé et personne ne l’avait réclamé. Ce qui est étrange parce que c’est un très chouette chien, il n’est pas jeune et l’identification est normalement obligatoire », explique Gaëtan Sgualdino, le directeur de la SPA de La Louvière. « Ma crainte, c’est que les propriétaires en voyant qu’il est accidenté ne se manifestent pour ne pas devoir assumer les frais ».