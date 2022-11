Du changement pour les Wallons: une nouvelle méthodologie de calcul pour les certificats verts

Ce texte revoit la méthodologie de calcul de ce taux «pour offrir aux producteurs d’électricité renouvelable un cadre stable, plus transparent, prévisible et précis, tout en tenant compte des différentes situations sur le terrain», selon l’exécutif.

L’arrêté porte plus spécifiquement sur le taux applicable aux nouvelles installations de production d’énergie renouvelable, aux extensions d’installations existantes et aux cas de prolongations des installations arrivées en fin de période initiale d’octroi de certificats verts et nécessitant encore du soutien pour poursuivre la production.