En 2016, Claude Hec et son équipe ont lancé un annuaire en ligne entièrement dédié aux besoins des personnes âgées de 50 ans et plus. Quelques années plus tard, en 2019, il a créé un réseau social également réservé aux seniors. Depuis la création de ces deux plateformes, le succès de Seniorlife grandit continuellement. Aujourd’hui, ce projet réunit une communauté de plus de 15 000 personnes.