Bientôt des graines contraceptives à Saint-Josse pour lutter contre la prolifération de pigeons

Faisant pratiquement partie du paysage urbain, les pigeons sont présents massivement à Bruxelles-Ville, à Ixelles et… à Saint-Josse. « Je suis régulièrement interpellé par des riverains à ce sujet. Notre commune, comme d’autres communes de notre région, est confrontée à une véritable infestation de pigeons, avec les conséquences qu’on connaît. Les pigeons sont porteurs de virus et bactéries. Ils peuvent propager des maladies et engendrer des risques pour la santé. Une deuxième conséquence est l’endommagement des véhicules et des bâtiments. Les fientes sont très corrosives », indique le conseiller communal Frederic Roekens (Ecolo-Groen) lors du conseil communal de mercredi.

La Ville de Bruxelles et Ixelles utilisent des graines contraceptives pour limiter la propagation des pigeons. La nourriture est enrobée de l’antiparasitaire pour oiseaux Nicarbazine qui empêche la reproduction. Son effet est réversible en très peu de temps car il suffit de ne plus ingérer les graines durant six jours environ pour retrouver sa fertilité. L’échevin compte faire de même et acheter quelques distributeurs de graines contraceptives en 2023. « Je vais introduire une demande pour le budget 2023 qui est déjà (sur)chargé. Des discussions doivent avoir lieu : il faut voir combien coûtent ces machines et combien il en faut », ajoute l’échevin. De plus, la commune rappellera qu’il est interdit de nourrir ces oiseaux sous peine d’amende.