Deux vaudevilles en wallon par le Cercle de l’Équipe de Gerpinnes, ces 25, 26 et 27 novembre

Dans la pièce en wallon : « Vauban toudis li », Sébastien Le Prestre de Vauban revient à Charleroi pour chasser les Espagnols. « Il s'agit du 5ème siège de la ville », signale Michel Robert, co-auteur de la pièce avec Michel Meurée. « Tout se passe dans un cabaret de la Haut de la Ville. Le prétexte est historique : c'est l’occasion de décrire la situation économique de Charleroi et de la région fin du 17ème, avec de beaux décors et des costumes d'époque. Le début d’une période faste ! Bientôt les premiers charbonnages, les verreries… C’est épique et on rit beaucoup ».

Le second vaudeville, « Les routeûs », de Michel Robert, met en scène un groupe de randonneurs qui vont passer un week-end dans les bois de la région. C'est un séjour organisé, mais est-ce bien réglo tout ça ? L’origine du Cercle L'Équipe remonte la fin du 19ème siècle. Notons que la troupe dialectale a remporté 6 fois la Coupe du Roi Albert1er. La Compagnie dispose d'une structure extraordinaire avec une équipe décor, un technicien son et lumières. Une équipe bar dévouée!