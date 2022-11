«J’ai toujours rêvé de vivre dans une roulotte!»: Martin, 25 ans, éducateur, crée le nouveau spectacle de Noël du Cirque Stromboli à La Louvière

Son et Lumière. - ÉdA – Florent Marot Jongleur de lumières. - ÉdA – Florent Marot

« Nous avons pu compter sur le soutien de L’ASBL Centre-Ville de La Louvière pour organiser ces représentations » remercie Martin. « Dès que le jour déclinera, notre show féerique débutera sous le chapiteau installé à l’avenue Fidèle Mengal, sur les vastes espaces qui s’étirent entre la gare du centre et le musée Keramis ».

Conçu pour tous les publics, ce spectacle s’agrémente d’un show laser. « Mais nous tenons à garder intact l’esprit traditionnel du cirque. Il y aura un numéro avec des chevaux de race frison, des clowns, des illusionnistes de l’école américaine, des jongleurs, des acrobates… ».

Un monde magique. - ÉdA – Florent Marot

Coup de foudre

Mais comment Martin Dorchain, 25 ans, éducateur spécialisé de formation, employé dans une institution pour personnes handicapées, en est-il venu à concevoir un spectacle circassien ?

Un coup de foudre pour le monde du cirque. - ÉdA – Florent Marot

« Tout vient d’un coup de foudre que j’ai éprouvé, enfant, alors que j’assistais à mon premier spectacle de cirque. L’envie de rejoindre cet univers ne m’a jamais vraiment lâché. En 2020, j’ai fondé « Show Product », ma propre entreprise d’organisation d’événements, tout en continuant à exercer mon métier d’éducateur. J’ai noué des contacts avec le cirque Stromboli et j’ai commencé à plancher sur leur nouveau spectacle ».

En collaboration avec le Cirque Stromboli. - ÉdA – Florent Marot

Il vit dans sa propre roulotte

En juin dernier, Martin a accompli un autre pas décisif : il a acheté sa propre caravane et fait désormais partie de la grande famille du cirque. « Pour moi, c’est la vie rêvée. Une caravane moderne offre tout le confort. J’ai ma cuisine, ma chambre et lorsque j’invite des amis chez moi, c’est toujours la fête. Les gens adorent découvrir mon univers. Je me sens réellement épanoui dans mon cocon ».

Martin Dorchain, concepteur de spectacle de cirque et de cabaret. - ÉdA – Florent Marot Dans sa roulotte. - DR

Pour l’instant, Martin part chaque matin de son logement ambulant pour rejoindre son lieu de travail à Bouge, près de Namur. « Je suis en 4/5e t temps, ce qui me permet de concilier mes deux activités. Mais à terme, mon rêve serait de vivre à 100 % la vie de cirque et de cabaret. De côtoyer un maximum de saltimbanques, terme qui pour moi, revêt la plus grande noblesse ».

Pour Martin, le plus beau moment commence après le spectacle. « Les artistes font toujours une haie d’honneur pour le public et là, je vois l’émerveillement sur les visages. C’est magique. Un contact se crée. C’est la vraie vie quoi ! ».