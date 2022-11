Prime gaz et électricité de 196 euros promise par le gouvernement fédéral: des dizaines de milliers de Belges ne la toucheront pas, «nous sommes conscients de ce problème…»

Le forfait de base gaz-électricité à 196 euros par mois ne sera pas octroyé pour ce mois de novembre pour tout le monde et sera donc doublé en décembre, avait confirmé en début de mois le Premier ministre Alexander De Croo, sur les ondes de La Première. « Il y a des difficultés techniques à l’implémenter chez certains des fournisseurs. Le chèque même sera à partir de décembre, donc un mois plus tard, mais le montant total sera le même », avait indiqué le chef du gouvernement fédéral, concernant cette tâche qui revient aux opérateurs.

Pour rappel, face à la crise des prix de l’énergie, le gouvernement avait notamment décidé en septembre dernier d’octroyer aux ménages qui entrent dans les conditions prévues un forfait énergétique de base pour les mois de novembre et décembre 2022 pour le gaz (135 euros/mois) et l’électricité (61 euros/mois). Lors de la confection du budget 2023-2024 le mois dernier, le gouvernement avait en outre décidé de prolonger ces primes jusqu’en mars 2023, « soit près de 1.000 euros au total ».

Quid des petits indépendants ?

Roberto déplore le fait qu’il ne recevra pas cette fameuse prime. La raison ? Il est indépendant et vit dans le même bâtiment que son salon de coiffure. Il se plaint auprès de HBVL : « Je n’ai qu’un seul compteur d’énergie pour mon entreprise et ma maison. Je ne peux donc pas toucher la prime énergie (…) Je dois bien vivre quelque part, non ? Je n’ai pas eu non plus la prime de chauffage de 100 euros. Je me suis courageusement résigné à cela. Mais maintenant, il en est de même pour la prime énergie ? C’est trop. Je paie également des impôts ordinaires sur ma consommation privée. Ce n’est pas juste ! ».