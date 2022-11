Rugby (D1) | La série noire se poursuit pour Soignies: «Il faudra impérativement s’imposer contre Boitsfort»

Les Carriers ne sont pas habitués à perdre et avaient le moral dans les chaussettes après leur troisième défaite consécutive de la saison. Ils ne sont jamais parvenus à concrétiser leur domination et à inscrire l’essai libérateur face au Coq Mosan ce dimanche : « Nous nous sentions complètement impuissants face à cette équipe montante de Division 2. Le tournant de la rencontre aura été l’annulation de notre unique essai pour un écran fautif sur un défenseur. La pilule est difficile à avaler mais nous avons beaucoup discuté et réfléchi après la rencontre pour trouver des solutions. Il faudra absolument décrocher des points ce week-end pour reprendre confiance et se donner de l’air au classement », exprime l’entraîneur Boris Montoisy.

« Ne pas les prendre à la légère »

Pour sa prochaine rencontre, le Rugby Club Soignies reçoit l’équipe bruxelloise de Boitsfort qui ne compte qu’une seule victoire à son compteur. C’est le match idéal pour remettre les pendules à l’heure même s’il ne suffira pas de paraître pour l’emporter : « La situation commence à devenir urgente concernant nos objectifs de playoffs. Boitsfort est une équipe du bas de classement mais il ne faut pas s’y fier. Mais nous avons toutes les cartes en main pour gagner d’autant plus que nous jouerons devant notre public. Il faudra être appliqués et ne surtout pas prendre ce match à la légère. Nous avons bien progressé concernant nos problèmes de mêlées fermées et il faudra impérativement continuer sur cette lancée ce week-end. Cela nous permettra d’obtenir des pénalités et de donner un coup sur la tête à notre adversaire. Si nous concrétisons nos occasions et restons solidaires en défense, alors la pièce tombera de notre côté. Je ne sais pas encore quelles seront les conditions climatiques mais s’il fait trop humide, il faudra adopter un jeu efficace et pas trop ambitieux », conclut le coach.