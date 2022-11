Au cœur de nos quartiers à Roux: l’ASBL La Rochelle vient en aide aux personnes fragilisées depuis plus de 25 ans

« La maison de quartier de La Rochelle sert d’outil commun à deux entités distinctes, mais complémentaires. L’ASBL La Rochelle, visant le Développement Communautaire, avec l’Équipe d’Entraide Paroissiale de Roux, et la Maison de Quartier La Rochelle, qui est un espace de rencontre et de convivialité, proche du milieu de vie des personnes touchées, permettant le partage d’expériences et la création de solidarités », explique Claudio.

Les personnes en difficulté peuvent s’engager à devenir de véritables acteurs de leur vie, mais aussi du projet de La Rochelle, et du changement social recherché de manière plus large.

La Rochelle vient en aide aux personnes fragilisées depuis plus de 25 ans. - C.H.

« C’est bien la démarche au cœur du développement communautaire : permettre à chacun de prendre en main son propre développement et le développement de la société, à partir de là où il se trouve, et main dans la main avec d’autres… Pour parvenir à une telle intégration, les personnes bénéficiaires sont invitées à participer au projet de La Rochelle, et ce, de différentes manières : banque alimentaire, coopérative d’achats groupés, service meubles et vêtements de seconde main… »

L’ASBL met également à disposition un espace théâtre, ainsi qu’un local informatique pour ses bénéficiaires. « On prône vraiment le ‘faire faire’ », continue Claudio.