L’hôpital d’Auvelais ouvre un nouveau centre externe de prélèvements à Wanfercée-Baulet: «On veut être au plus près des patients»

C’est au numéro 8 de la place André Renard, à Wanfercée-Baulet, que ce nouveau centre externe de prélèvements a ouvert ses portes, tout récemment. Plus exactement encore dans le centre paramédical. Un lieu qui s’adresse à toutes celles et tous ceux qui doivent subir une prise de sang, principalement.

L’endroit dépend directement du CHR Sambre et Meuse, c’est-à-dire l’hôpital d’Auvelais (site Sambre), qui a déjà six autres centres de ce genre, à Sambreville, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre et Aiseau-Presles. « Avec ces installations extérieures, les patients ont accès facilement à un centre de prélèvement suite à une prescription, par exemple », souligne Gilles Mouyard, le président du CHRSM. « Les échantillons arrivent au laboratoire de notre hôpital, donc il s’agit également d’une vitrine pour le CHRSM. Mais l’idée est vraiment de s’ouvrir vers l’extérieur. On y va progressivement et on compte même aller plus loin, en créant une polyclinique prochainement et même un périmètre de petites polycliniques. Tout cela est en discussion. On sait que les patients préfèrent davantage se rendre vers ce type d’endroit plutôt que passer la porte d’un hôpital. »